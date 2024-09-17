Поїзди з України змінили маршрути через повінь у Центральній Європі

Паводок у Чехії (Фото: Filip Singer/EPA)

Через негоду в Центральній Європі низка поїздів з України тимчасово змінила маршрути. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Станом на ранок вівторка, 17 вересня:

→ рейс Відень – Київ – Відень продовжує курсувати як Будапешт – Київ – Будапешт;

→ рейс Відень – Чоп – Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт – Чоп – Будапешт;

→ рейс Прага – Перемишль – Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву;

→ рейс Прага – Чоп – Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням;

→ з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп – Будапешт і 644 Дебрецен – Мукачево налагоджено автобусний трансфер, працюють угорські координатори.

В Укрзалізниці зазначили, що всі поїзди з України до Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.

14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіштовхнулися зі штормом "Борис", що приніс сильні дощі й повені цими вихідними: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.

15 вересня Зеленський заявив, що Україна запропонувала допомогу країнам Європи, які постраждали від повеней.

Станом на 17 вересня стало відомо, що жертвами повеней стали 16 людей.

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