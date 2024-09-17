Поїзди з України змінили маршрути через повінь у Центральній Європі
Через негоду в Центральній Європі низка поїздів з України тимчасово змінила маршрути. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
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Станом на ранок вівторка, 17 вересня:
→ рейс Відень – Київ – Відень продовжує курсувати як Будапешт – Київ – Будапешт;
→ рейс Відень – Чоп – Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт – Чоп – Будапешт;
→ рейс Прага – Перемишль – Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву;
→ рейс Прага – Чоп – Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням;
→ з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп – Будапешт і 644 Дебрецен – Мукачево налагоджено автобусний трансфер, працюють угорські координатори.
В Укрзалізниці зазначили, що всі поїзди з України до Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.
- 14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіштовхнулися зі штормом "Борис", що приніс сильні дощі й повені цими вихідними: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.
- 15 вересня Зеленський заявив, що Україна запропонувала допомогу країнам Європи, які постраждали від повеней.
- Станом на 17 вересня стало відомо, що жертвами повеней стали 16 людей.
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