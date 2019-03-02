Погода: в Украину возвращается 15-градусный мороз

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Ближайшей ночью в отдельных регионах Украины ожидается понижение температуры воздуха до -15 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

3 марта в Украине будет без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

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Температура ночью 6-11 мороза, в Сумской и Черниговской областях местами 12-15 мороза, днем 2-7 тепла, на Левобережье от 2 мороза до 3 тепла.

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве ночью будет -6-8 градусов, завтра днем потеплеет до +3 +6 градусов. Будет сухо и ветрено.

С понедельника, по прогнозу Диденко, потепление усилится, но не без дождя.