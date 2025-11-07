Полицейский из Киева, пропавший с 13 млн грн, жил в палатке в лесу. Он получил подозрение
Полицейскому Юрию Рыбянскому, который исчез с миллионами гривен вещественных доказательств, объявили о подозрении. Мужчину задержали, когда он скрывался в лесу, сообщил Офис генпрокурора.
Отмечается, что начальник отдела Дарницкого управления полиции исчез с 13,3 млн грн – это эквивалент долларов, евро и гривен, которые были в сумке. Ему объявили о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.
Как установило следствие, полицейский нарушил установленный порядок хранения вещественных доказательств и оставил деньги в служебном кабинете, хотя был обязан передать их в банковское учреждение.
По данным Государственного бюро расследований, мужчину разыскали через три дня, 6 ноября. Он скрывался в лесу в Ровенской области, где обустроил временное жилье. Для этого купил микроавтобус, палатку, зарядную станцию, значительное количество продуктов и снаряжения для длительного пребывания в лесу.
Исчезнувшие деньги были при нем – правоохранители нашли во время обысков более 12,6 млн грн в иностранной валюте. Где делась остальная сумма – устанавливают следователи.
Сейчас решается вопрос, чтобы взять подозреваемого под стражу. Правоохранителю может грозить до 12 лет за решеткой.
- Об исчезновении полицейского стало известно 6 ноября – полиция Киева объявила его в розыск. В тот же день он был задержан в Ровенской области.
- В ГБР заявили, что мужчина исчез вместе с более чем 16 млн грн, преимущественно в иностранной валюте. Он был материально ответственным лицом.
