Полицейский из Киева, пропавший с 13 млн грн, жил в палатке в лесу. Он получил подозрение

Подозреваемый три дня скрывался в лесу в палатке. Для этого купил микроавтобус, палатку и другое снаряжение

Подозреваемый (Фото: ОГП)

Полицейскому Юрию Рыбянскому, который исчез с миллионами гривен вещественных доказательств, объявили о подозрении. Мужчину задержали, когда он скрывался в лесу, сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что начальник отдела Дарницкого управления полиции исчез с 13,3 млн грн – это эквивалент долларов, евро и гривен, которые были в сумке. Ему объявили о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Как установило следствие, полицейский нарушил установленный порядок хранения вещественных доказательств и оставил деньги в служебном кабинете, хотя был обязан передать их в банковское учреждение.

По данным Государственного бюро расследований, мужчину разыскали через три дня, 6 ноября. Он скрывался в лесу в Ровенской области, где обустроил временное жилье. Для этого купил микроавтобус, палатку, зарядную станцию, значительное количество продуктов и снаряжения для длительного пребывания в лесу.

Исчезнувшие деньги были при нем – правоохранители нашли во время обысков более 12,6 млн грн в иностранной валюте. Где делась остальная сумма – устанавливают следователи.

Сейчас решается вопрос, чтобы взять подозреваемого под стражу. Правоохранителю может грозить до 12 лет за решеткой.

Место, где скрывался мужчина (Фото: ГБР)

Деньги, которые нашли при полицейском (Фото: ГБР)