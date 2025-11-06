ГБР: Киевский полицейский, не явившийся на службе, исчез с 16 млн грн

Татьяна Сапьян (Фото: ГБР)

Начальник отделения Дарницкого управления полиции Киева исчез с более 16 млн грн, преимущественно в иностранной валюте. Об этом в эфире телемарафона сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"Если мы говорим сейчас о сумме, потому что действительно человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования, но ориентировочно речь идет о более 16 млн грн, и преимущественно эта сумма была в долларах", – сказала Сапьян.

По ее словам, ГБР будет заниматься расследованием этого факта. Речь идет о превышении полицейским служебных полномочий.

Сапьян добавила, что та информация, которую обнародовала Национальная полиция ранее, соответствует действительности.