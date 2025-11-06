ГБР: Киевский полицейский, не явившийся на службе, исчез с 16 млн грн
Начальник отделения Дарницкого управления полиции Киева исчез с более 16 млн грн, преимущественно в иностранной валюте. Об этом в эфире телемарафона сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
"Если мы говорим сейчас о сумме, потому что действительно человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования, но ориентировочно речь идет о более 16 млн грн, и преимущественно эта сумма была в долларах", – сказала Сапьян.
По ее словам, ГБР будет заниматься расследованием этого факта. Речь идет о превышении полицейским служебных полномочий.
Сапьян добавила, что та информация, которую обнародовала Национальная полиция ранее, соответствует действительности.
- Днем 6 ноября полиция Киева сообщила, что разыскивает правоохранителя, который не явился на службу и не выходит на связь. К тому же исчезли арестованные средства, за которые он отвечал. Впоследствии стало известно, что мужчину задержали в Ровенской области.
Комментарии (0)