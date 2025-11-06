ДБР: Київський поліціянт, який не з’явився на службі, зник з 16 млн грн
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Начальник відділення Дарницького управління поліції Києва зник із понад 16 млн грн, переважно в іноземній валюті. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.
"Якщо ми говоримо зараз про суму, тому що дійсно людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового розслідування, але орієнтовно мова йде про понад 16 млн грн, і переважно ця сума була в доларах", – сказала Сап'ян.
За її словами, ДБР займатиметься розслідуванням цього факту. Йдеться про перевищення поліціянтом службових повноважень.
Сап'ян додала, що та інформація, яку оприлюднила Національна поліція раніше, відповідає дійсності.
- Вдень 6 листопада поліція Києва повідомила, що розшукує правоохоронця, який не з’явився на службі та не виходить на зв’язок. До того ж зникли заарештовані кошти, за які він відповідав. Згодом стало відомо, що чоловіка затримали у Рівненській області.
