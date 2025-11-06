Затримано поліціянта з Києва, який не вийшов на службу після зникнення арештованих коштів

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Столичні правоохоронці розшукують свого колегу, який не з’явився на службі та не виходить на зв’язок. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Йдеться про Юрія Рибянського, начальника відділення Дарницького управління поліції.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки у межах кримінального провадження за статтею про умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий".

В поліції уточнили, що посадовець був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці виявили зникнення арештованих коштів.

Також розпочато кримінальне провадження за статтею про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Слідство здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

ОНОВЛЕНО О 12:30. Поліція Києва повідомила, що внутрішня безпека затримала правоохоронця у Рівненській області.

"Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР", – йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Києва