Задержан полицейский из Киева, не вышедший на службу после исчезновения арестованных денег

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Столичные правоохранители разыскивают своего коллегу, который не появился на службе и не выходит на связь. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Речь идет о Юрии Рыбянском, начальнике отделения Дарницкого управления полиции.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски в рамках уголовного производства по статье об умышленном убийстве с пометкой "без вести пропавший".

В полиции уточнили, что чиновник был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители обнаружили исчезновение арестованных средств.

Также начато уголовное производство по статье о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Следствие будет осуществлять Государственное бюро расследований.

ОБНОВЛЕНО В 12:30. Полиция Киева сообщила, что внутренняя безопасность задержала правоохранителя в Ровенской области.

"Сейчас продолжаются безотлагательные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР", – говорится в сообщении.

Фото: Полиция Киева