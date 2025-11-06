Задержан полицейский из Киева, не вышедший на службу после исчезновения арестованных денег

Задержан полицейский из Киева, не вышедший на службу после исчезновения арестованных денегобновлено
Столичные правоохранители разыскивают своего коллегу, который не появился на службе и не выходит на связь. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Речь идет о Юрии Рыбянском, начальнике отделения Дарницкого управления полиции.
Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски в рамках уголовного производства по статье об умышленном убийстве с пометкой "без вести пропавший".
В полиции уточнили, что чиновник был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители обнаружили исчезновение арестованных средств.
Также начато уголовное производство по статье о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Следствие будет осуществлять Государственное бюро расследований.
ОБНОВЛЕНО В 12:30. Полиция Киева сообщила, что внутренняя безопасность задержала правоохранителя в Ровенской области.
"Сейчас продолжаются безотлагательные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР", – говорится в сообщении.
