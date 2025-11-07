Поліцейський з Києва, який зник з 13 млн грн, жив у наметі в лісі. Він отримав підозру

Підозрюваний три дні переховувався у лісі в наметі. Для цього купив мікроавтобус, намет та інше спорядження

Підозрюваний (Фото: ОГП)

Поліцейському Юрію Рибянському, який зник з мільйонами гривень речових доказів, оголосили про підозру. Чоловіка затримали, коли він переховувався у лісі, повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що начальник відділу Дарницького управління поліції зник з 13,3 млн грн – це еквівалент доларів, євро та гривень, які були в сумці. Йому оголосили про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Як встановило слідство, правоохоронець порушив встановлений порядок зберігання речових доказів та залишив гроші у службовому кабінеті, хоча був зобов’язаний передати їх до банківської установи.

За даними Державного бюро розслідувань, чоловіка розшукали через три дні, 6 листопада. Він переховувався у лісі в Рівненській області, де облаштував тимчасове житло. Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та спорядження для тривалого перебування в лісі.

Зниклі гроші були у нього – правоохоронці знайшли під час обшуків понад 12,6 млн грн в іноземній валюті. Де ділась решта коштів – встановлюють слідчі.

Наразі вирішується питання, щоб узяти підозрюваного під варту. Правоохоронцю може загрожувати до 12 років за ґратами.

Місце, де переховувався чоловік (Фото: ДБР)

Гроші, які знайшли у поліцейського (Фото: ДБР)