Поліцейський з Києва, який зник з 13 млн грн, жив у наметі в лісі. Він отримав підозру
Поліцейському Юрію Рибянському, який зник з мільйонами гривень речових доказів, оголосили про підозру. Чоловіка затримали, коли він переховувався у лісі, повідомив Офіс генпрокурора.
Зазначається, що начальник відділу Дарницького управління поліції зник з 13,3 млн грн – це еквівалент доларів, євро та гривень, які були в сумці. Йому оголосили про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
Як встановило слідство, правоохоронець порушив встановлений порядок зберігання речових доказів та залишив гроші у службовому кабінеті, хоча був зобов’язаний передати їх до банківської установи.
За даними Державного бюро розслідувань, чоловіка розшукали через три дні, 6 листопада. Він переховувався у лісі в Рівненській області, де облаштував тимчасове житло. Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та спорядження для тривалого перебування в лісі.
Зниклі гроші були у нього – правоохоронці знайшли під час обшуків понад 12,6 млн грн в іноземній валюті. Де ділась решта коштів – встановлюють слідчі.
Наразі вирішується питання, щоб узяти підозрюваного під варту. Правоохоронцю може загрожувати до 12 років за ґратами.
- Про зникнення поліцейського стало відомо 6 листопада – поліція Києва оголосила його у розшук. Того ж дня його було затримано у Рівненській області.
- У ДБР заявили, що чоловік зник разом із понад 16 млн грн, переважно в іноземній валюті. Він був матеріально відповідальною особою.
