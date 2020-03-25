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Полиция готова обеспечить принудительную госпитализацию - Аваков

Полиция готова обеспечить принудительную госпитализацию - Аваков - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
25.03.2020, 21:30

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в принудительной госпитализации бывает необходимость

По решению санитарного врача, полиция, в случае необходимости, готова обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных граждан. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

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По его словам, решение о принудительной госпитализации инфицированных коронавирусом граждан, которые отказываются от госпитализации, было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"В последние дни было несколько случаев, когда человек получал положительный результат и убегала из больницы, полицейские были вынуждены его искать. Также были случаи, когда люди отказывались от госпитализации", - сказал Аваков.

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"Режим чрезвычайной ситуации не останавливает конституционные права граждан, но накладывает определенные ограничения", - добавил он.

  • Сегодня Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.
  • Также правительство разрешило принудительную госпитализацию тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию.

Ребрина Вадим
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арсен аваков госпитализация коронавирус COVID -19
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