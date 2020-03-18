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Полиция рассказала, как будет контролировать карантин в общественном транспорте

Полиция рассказала, как будет контролировать карантин в общественном транспорте - Фото
Фото: mvs.gov.ua
18.03.2020, 20:14

В Нацполиции рассказали, как собираются контролировать количество пассажиров в городском транспорте

В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как предоставляются услуги пассажирских перевозок. В других регионах это будет делать патрульная полиция. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня до 3 апреля на всей территории Украины запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении. Кроме того, в городских трамваях, троллейбусах и автобусах разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров.

Клименко заявил, что полиция будет проводить превентивную информационную работу. "...Наша основная задача - разъяснить людям необходимость четкого соблюдения введенных алгоритмов. Мы будем работать не для того, чтобы наказать, а для того - чтобы предупредить. Однако в случае выявления нарушений действовать, как того требует закон", - сказал он.

Что касается ответственности за нарушение карантина, замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе сказал, что в Кодекс Украины об административных правонарушениях введены новые статьи: в условиях карантина граждане будут привлекаться к админответственности за самовольное оставление места обсервации. За это грозит штраф от 17000 грн.

За умышленное заражение людей предусмотрена уголовная ответственность. "В одной из стран сняли ролик, как гражданин едет в метро, снимает маску, слюну размазывает на перила. За подобные действия предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Надеюсь, что у нас таких людей нет", - сказал Цуцкиридзе.

  • Вчера в КГГА заявили, что с 18 марта в Киеве в общественный наземный транспорт будут допускать только пассажиров в масках, а также не более 10 человек одновременно. На практике оказалось, что эти нормы соблюдаются плохо.
  • Сегодня секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что депутаты Киевсовета рассматривают возможность работы столичного метрополитена в ограниченном режиме.

Ребрина Вадим
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