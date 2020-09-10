Помпео: Навального могли отравить "высокопоставленные российский чиновники"
По мнению госдепартамента США, на примере Алексея Навального люди всего мира могли увидеть попытку отравления оппозиционера чиновниками РФ
9 августа Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что допускает организацию отравления российского политика и оппозиционера Алексея Навального российскими чиновниками. Об этом он сообщил в радиоинтервью журналисту Бену Шапиро, передает AFP.
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"Я думаю, что люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, каким он есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, они признают, что есть существенный шанс, что это на самом деле исходило от высокопоставленных российских чиновников. И это нехорошо для русского народа", — подчеркнул Помпео.
Он отметил, что Соединенные Штаты приложат максимум усилий, чтобы найти виновных в этом вопросе.
Вместе с тем, госдеп США не планирует предпринимать никаких мер, пока об этом не объявит президент страны Дональд Трамп.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в самолете, борт совершил экстренную посадку в Омске и его госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.
- 22 августа оппозиционера перевезли в Германию, где врачи установили, что он был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
- 2 сентября немецкое правительство сообщило, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
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