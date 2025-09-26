После Рош ха-Шана из Украины одновременно выезжали 25 000 хасидов. На границе были пробки

В Украине находились 40 000 паломников, но они приезжали постепенно – проблем на границе не было. На выезд большая часть направлялась одновременно

Хасиды в Умани в 2020 году (Иллюстративное фото: LIGA.net)

На ряде пограничных пунктов Украины возникли пробки из-за одновременного выезда десятков тысяч хасидов после празднования Рош ха-Шана в Умани. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В 2025-м праздник пришелся на 22-24 сентября. По оценке пограничников, в Украину приехали около 40 000 паломников.

Около 25 000 из них выезжали из Украины одновременно за прошедшие сутки, 25 сентября, из-за чего и возникли пробки. Особенно это фиксировалось на участках границы с Польшей и Молдовой.

Спикер ГПСУ отметил, что въезд хасидов в Украину происходил постепенно в течение нескольких недель. Выезд начался 25 сентября – и большое количество людей одномоментно прибывало в разные пункты пропуска.

Сейчас пассажиропоток за сутки держится на уровне 95 000 – 97 000 человек. А 25 сентября количество пересечений границы выросло до почти 120 000.