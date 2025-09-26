После Рош ха-Шана из Украины одновременно выезжали 25 000 хасидов. На границе были пробки
На ряде пограничных пунктов Украины возникли пробки из-за одновременного выезда десятков тысяч хасидов после празднования Рош ха-Шана в Умани. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
В 2025-м праздник пришелся на 22-24 сентября. По оценке пограничников, в Украину приехали около 40 000 паломников.
Около 25 000 из них выезжали из Украины одновременно за прошедшие сутки, 25 сентября, из-за чего и возникли пробки. Особенно это фиксировалось на участках границы с Польшей и Молдовой.
Спикер ГПСУ отметил, что въезд хасидов в Украину происходил постепенно в течение нескольких недель. Выезд начался 25 сентября – и большое количество людей одномоментно прибывало в разные пункты пропуска.
Сейчас пассажиропоток за сутки держится на уровне 95 000 – 97 000 человек. А 25 сентября количество пересечений границы выросло до почти 120 000.
- В 2024-м на празднование еврейского нового года в Умань съехались более 14 000 хасидов.
- Накануне Рош ха-Шана в 2025-м МИД предупредил хасидов об отсутствии гарантий полноценной безопасности иностранным гражданам.
