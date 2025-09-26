Після Рош га-Шана з України одночасно виїжджали 25 000 хасидів. Почалися затори на кордоні
На низці прикордонних пунктів України виникли затори через одночасний виїзд десятків тисяч хасидів після святкування Рош га-Шана в Умані. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
У 2025-му свято припало на 22-24 вересня. За оцінкою прикордонників, до України приїхали орієнтовно 40 000 паломників.
Близько 25 000 із них виїжджали з України одночасно минулої доби, 25 вересня, через що і виникли затори. Особливо це фіксувалось на ділянках кордону з Польщею і Молдовою.
Речник ДПСУ наголосив, що в'їзд хасидів до України відбувався поступово впродовж кількох тижнів. Виїзд почався 25 вересня – і велика кількість людей одномоментно прибувала до різних пунктів пропуску.
Наразі пасажиропотік за добу тримається на рівні 95 000 – 97 000 осіб. А 25 вересня кількість перетинів кордону зросла до майже 120 000.
- У 2024-му на святкування єврейського нового року до Умані з'їхались понад 14 000 хасидів.
- Напередодні Рош га-Шана в 2025-му МЗС попередило хасидів про відсутність гарантій повноцінної безпеки іноземним громадянам.
