Після Рош га-Шана з України одночасно виїжджали 25 000 хасидів. Почалися затори на кордоні

Хасиди в Умані у 2020 році (Ілюстративне фото: LIGA.net)

На низці прикордонних пунктів України виникли затори через одночасний виїзд десятків тисяч хасидів після святкування Рош га-Шана в Умані. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

У 2025-му свято припало на 22-24 вересня. За оцінкою прикордонників, до України приїхали орієнтовно 40 000 паломників.

Близько 25 000 із них виїжджали з України одночасно минулої доби, 25 вересня, через що і виникли затори. Особливо це фіксувалось на ділянках кордону з Польщею і Молдовою.

Речник ДПСУ наголосив, що в'їзд хасидів до України відбувався поступово впродовж кількох тижнів. Виїзд почався 25 вересня – і велика кількість людей одномоментно прибувала до різних пунктів пропуску.

Наразі пасажиропотік за добу тримається на рівні 95 000 – 97 000 осіб. А 25 вересня кількість перетинів кордону зросла до майже 120 000.