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Повод для оптимизма. Ученые опровергли "эффект свидетеля": видео

Повод для оптимизма. Ученые опровергли "эффект свидетеля": видео - Фото
Скриншот с видео
15.08.2019, 20:32

"Эффект свидетеля" - теория, согласно которой чем больше свидетелей происшествия, тем менее вероятно, что кто-то из них придет на помощь

Международная группа ученых провела исследование, опровергающее теорию, согласно которой чем больше свидетелей чрезвычайного происшествия, тем менее вероятно, что кто-то из них придет на помощь. Об этом сообщает издание Curiosity.

"Эффект свидетеля" впервые был описан в 1960-х годах. Тогда ученые пришли к выводу, что в большой группе свидетелей каждый думает, что в ситуацию вмешается кто-то другой, в результате помощь не оказывает никто. Наоборот, большая вероятность оказания помощи жертве, если свидетель всего один.

Исследователи пришли к такому заключению после серии экспериментов, связанных с убийством жительницы Нью-Йорка, которую насиловали и резали ножом на продолжении получаса. Свидетелями разных эпизодов этого преступления были, как минимум, 10 человек.

В новом исследовании специалисты изучили 219 видео реальных происшествий. В каждом из них было в среднем 16 свидетелей.

Выяснилось, что в 90% случаев как минимум один человек пришел на помощь. В среднем в ситуацию вмешивались четыре человека.

Вывод оказался прямо противоположным - чем больше свидетелей, тем больше шансов у жертвы получить помощь. Причем на результат не влияло место происшествия.

Ранее СМИ сообщали, что Минобразования и науки РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами.

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альтруизм психология эффект свидетеля
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