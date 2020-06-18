Появились расценки на контрактное обучение. Дороже всех у Поплавского

Министерство образования и науки обнародовало минимальные цены контрактного обучения в 160 вузах, которые находятся в его подчинении. Об этом сообщается на сайте МОН.
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В этом году минимальная цена не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет на одного студента-бюджетника в университете.
Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Речь идет о таких специальностях: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, информационные технологии и некоторые специальности из сферы охраны здоровья.
Минимальная стоимость контракта для бакалавров будет колебаться от 6000 до 39 000 гривень. Максимальной она будет в девяти заведениях.
В Миноборазования пояснили, что минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше трех средних зарплат по области.
Наивысшая минимальная сумма контракта - в Киевском национальном университете культуры и искусств:
Ректором университета является украинский певец и артист Михаил Поплавский.
С полным перечнем университетов и стоимостью обучения можно ознакомиться здесь.
В МОН добавили, что решили ввести минимальную стоимость обучения, поскольку цена обучения на контракте не соответствует фактическим затратам, которые несет вуз, и "из-за этого страдают качество и условия обучения".
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