Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Появились расценки на контрактное обучение. Дороже всех у Поплавского

Появились расценки на контрактное обучение. Дороже всех у Поплавского - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)
18.06.2020, 10:13

Стоимость контрактного обучения в этом году колеблется от 6000 до 47 000 гривень в год

Министерство образования и науки обнародовало минимальные цены контрактного обучения в 160 вузах, которые находятся в его подчинении. Об этом сообщается на сайте МОН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В этом году минимальная цена не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет на одного студента-бюджетника в университете.

Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Речь идет о таких специальностях: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, информационные технологии и некоторые специальности из сферы охраны здоровья.

Минимальная стоимость контракта для бакалавров будет колебаться от 6000 до 39 000 гривень. Максимальной она будет в девяти заведениях.

В Миноборазования пояснили, что минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше трех средних зарплат по области.

Наивысшая минимальная сумма контракта - в Киевском национальном университете культуры и искусств:

  • для младшего бакалавра — 35 591 грн;
  • для бакалавра — 39 546 грн;
  • для магистра — 47 328 грн.

Ректором университета является украинский певец и артист Михаил Поплавский.

С полным перечнем университетов и стоимостью обучения можно ознакомиться здесь.

В МОН добавили, что решили ввести минимальную стоимость обучения, поскольку цена обучения на контракте не соответствует фактическим затратам, которые несет вуз, и "из-за этого страдают качество и условия обучения".

  • 13 июня сообщалось, что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.
  • 15 июня в МОН рассказали, кто может не проходить ВНО в этом году.
  • 15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.
  • 17 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, в котором предлагается сделать в 2020 году итоговую аттестацию выпускников школ добровольной.

Читайте также: Шесть вузов Украины в новом рейтинге QS: кто на какой позиции – список

Наталия Софиенко
Еще по теме
Напишите нам
контракт вуз университет обучение образование МОН
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 