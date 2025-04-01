Правительство упростило оформление паспортов Украины для мужчин 18-60 лет за границей

Теперь украинцам не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта

Паспорт (Иллюстративное фото: Stephanie Lecocq/EPA)

Во вторник, 1 апреля, правительство своим решением упростило оформление паспортов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины. Об этом сообщили Министерство внутренних дел и Министерство национального единства.

В этот день Кабмин ввел изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Благодаря этому упрощается оформление паспортов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей.

Отмечается, что теперь украинцам не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта. Сотрудники зарубежных подразделений государственного предприятия "Документ" будут проверять статус военного учета в реестре.

Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме. Важным новшеством является то, что больше не нужно проходить медкомиссию.

"Благодаря этим изменениям тысячи граждан, вынужденно находящихся за границей, смогут оформить или обновить паспорт. Это, в свою очередь, упрощает доступ к правомерному пребыванию за пределами страны, возможности трудоустройства, обучения, пользования государственными услугами и сохранения связи с Украиной", – прокомментировал вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов.

В апреле 2024 года украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Тогдашний МИД Кулеба заявлял, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 июля зарубежные филиалы ГП "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортов для мужчин.

17 февраля 2025 года сообщалось, что украинским мужчинам 18-60 лет, проживающим за границей и подавшим документы до 25 апреля 2024 года, начнут выдавать паспорта.