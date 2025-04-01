Уряд спростив оформлення паспортів України для чоловіків 18-60 років за кордоном

Паспорт (Ілюстративне фото: Stephanie Lecocq/EPA)

У вівторок, 1 квітня, уряд своїм рішенням спростив оформлення паспортів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України. Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ та Міністерство національної єдності.

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Цього дня Кабмін запровадив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Завдяки цьому спрощується оформлення паспортів для чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Зазначається, що відтепер українцям не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта. Працівники закордонних підрозділів державного підприємства "Документ" перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі.

Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі. Важливим нововведенням є те, що більше не потрібно проходити медкомісію.

"Завдяки цим змінам тисячі громадян, які вимушено перебувають за кордоном, зможуть оформити або оновити паспорт. Це, своєю чергою, спрощує доступ до правомірного перебування за межами країни, можливості працевлаштування, навчання, користування державними послугами та збереження зв’язку з Україною", – прокоментував віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов.

У квітні 2024 року українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Тодішній МЗС Кулеба заявляв, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, аби узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 липня закордонні філії ДП "Документ" відновили приймання заяв на оформлення паспортів для чоловіків.

17 лютого 2025 року повідомлялося, що українським чоловікам 18-60 років, які проживають за кордоном та подали документи до 25 квітня 2024 року, почнуть видавати паспорти.