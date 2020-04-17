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ПЦУ в этом году может остаться без благодатного огня - Епифаний

ПЦУ в этом году может остаться без благодатного огня - Епифаний - Фото
Митрополит Епифаний (Фото: пресс-служба ПЦУ)
17.04.2020, 19:10

В этом году Православная церковь Украины может не получить благодатный огонь из Иерусалима, в УПЦ МП анонсируют прибытие огня в Киев

Карантинные ограничения поставили под вопрос передачу благодатного огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме представителям Православной церкви УкраиныОб этом предстоятель ПЦУ Епифаний сообщил в интервью Радио Свобода.

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По словам Епифания, были предложения нанять чартер для транспортировки огня, но он считает более целесообразным потратить эти средства на медикаменты и защиту для медиков.

Также в обсуждении с представителями власти и полицией поднималась идея привезти благодатный огонь для всех церквей, либо вообще не привозить в этом году. Уверенности в том, что благодатный огонь прибудет в ПЦУ, у Епифания до сих пор нет.

В то же время УПЦ МП анонсирует прибытие благодатного огня завтра вечером в Свято-Воскресенский храм рядом с Киево-Печерской лаврой. Он будет передаваться представителям епархий.

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  • 15 апреля Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих отпраздновать Пасху дома.
  • 16 апреля посольство Израиля в Украине в Twitter сообщило, что из-за пандемии коронавируса в этом году схождение благодатного огня в Иерусалиме состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.
  • Украинские телеканалы распределили между собой трансляцию богослужений разных церквей на Пасху. 
Анастасия Тугай
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Благодатный огонь карантин епифаний пцу коронавирус
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