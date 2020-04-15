Вселенский патриарх Варфоломей обратился к верующим: Оставайтесь дома

Патриарх Варфоломей (фото - president.gov.ua)

Из-за пандемии коронавируса церкви будут закрыты, а верующим следует оставаться дома. Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает Укринформ.

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Священнослужитель подчеркнул, что пандемия изменила повседневную и церковную жизнь, но при этом они "обязаны принять трудное решение", распространив карантинные ограничения и на Страстную неделю.

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Варфоломей также отметил, что эти меры не являются решениями против церкви.

По убеждению Константинопольского патриарха, сложившаяся ситуация "является возможностью к лучшему осознанию значения жизненных ценностей".

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анонсировал п 25 марта 2020-го Зеленский роект "Пасха дома" , который поможет отпраздновать это торжество, не собираясь в храмах.

8 апреля в МВД сообщили , что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.