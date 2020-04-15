Вселенский патриарх Варфоломей обратился к верующим: Оставайтесь дома

Из-за пандемии коронавируса церкви будут закрыты, а верующим следует оставаться дома. Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает Укринформ.
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Священнослужитель подчеркнул, что пандемия изменила повседневную и церковную жизнь, но при этом они "обязаны принять трудное решение", распространив карантинные ограничения и на Страстную неделю.
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Варфоломей также отметил, что эти меры не являются решениями против церкви.
По убеждению Константинопольского патриарха, сложившаяся ситуация "является возможностью к лучшему осознанию значения жизненных ценностей".
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