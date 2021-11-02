Пытки в "Изоляции". Боевику "МГБ ДНР" заочно сообщили о подозрении
34-летний житель оккупированного Россией Донецка пытками выбивал показания из проукраински настроенных граждан и направлял их в тюрьму "Изоляция", где издевательства продолжались. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.
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Правоохранители установили, что в 2017 году подозреваемый вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "МГБ ДНР". Чтобы получить нужные показания, он бил, запугивал проукраински настроенных жителей, пытал, опуская голову незаконно удерживаемых жертв в емкость с водой.
Он участвовал в фабрикации уголовных дел против них и передавал своих жертв в тюрьму "Изоляция", где их продолжали пытать и использовать для принудительных работ.
Фигуранту предъявили подозрение по статьям об участии в террористической организации и незаконном военизированном формировании, жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Подозреваемый может быть осужден заочно и после задержания сразу доставлен в места лишения свободы.
- В январе 2021 года в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители знают примерно о 50 причастных к преступлениям в подпольной российской тюрьме/пыточной "Изоляция" в Донецке.
- 7 июля Офис генпрокурора заявил о разоблачении двоих боевиков российской гибридной армии – руководителя и организатора подпольной тюрьмы.
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