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Пытки в "Изоляции". Боевику "МГБ ДНР" заочно сообщили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 16:14
Пытки в
Иллюстративное фото: LIGA.net

34-летний житель оккупированного Россией Донецка пытками выбивал показания из проукраински настроенных граждан и направлял их в тюрьму "Изоляция", где издевательства продолжались. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

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Правоохранители установили, что в 2017 году подозреваемый вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "МГБ ДНР". Чтобы получить нужные показания, он бил, запугивал проукраински настроенных жителей, пытал, опуская голову незаконно удерживаемых жертв в емкость с водой.

Он участвовал в фабрикации уголовных дел против них и передавал своих жертв в тюрьму "Изоляция", где их продолжали пытать и использовать для принудительных работ.

Фигуранту предъявили подозрение по статьям об участии в террористической организации и незаконном военизированном формировании, жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемый может быть осужден заочно и после задержания сразу доставлен в места лишения свободы.

  • В январе 2021 года в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители знают примерно о 50 причастных к преступлениям в подпольной российской тюрьме/пыточной "Изоляция" в Донецке.
  • 7 июля Офис генпрокурора заявил о разоблачении двоих боевиков российской гибридной армии – руководителя и организатора подпольной тюрьмы.

Читайте также: Охранник российской тюрьмы "Изоляция" в Донецке идентифицирован, ему объявили подозрение

Виктория Найдёнова
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война Нацполиция тюрьма пытки Донецк изоляция
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