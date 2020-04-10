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Работа метро в Киеве. Кличко дал разъяснения

Работа метро в Киеве. Кличко дал разъяснения - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
10.04.2020, 13:07

Мэр Киева Виталий Кличко не смог назвать точной даты открытия метро, все будет зависеть от распространения COVID-19 после праздника

Пока точной даты возобновления работы метро в Киеве нет, поскольку все зависит от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Отвечая на вопрос, правда, что метрополитен в столице откроют 8-9 мая, Кличко сказал: "Все зависит от ситуации по распространению болезни. Я сегодня не могу назвать точной даты. Пока по распоряжению правительства ограничительные меры продлены до 24 апреля".

Он подчеркнул, что власть следит за ситуацией и динамикой. "Мы не можем подвергать людей опасности, и сейчас главное, чтобы ситуация ни в коем случае не ухудшилась после праздников", - подчеркнул Кличко.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.
  • С 23 марта  общественный транспорт в Киеве перестал работать.

Читайте также: В Киеве за минувшие сутки заболели коронавирусом 13 человек, всего 348 случаев

Арина Толина
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