Радуцкий рассказал о мерах безопасности в санатории для эвакуированных из Китая

Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Персонал санатория, где будут размещены эвакуированные из Китая украинцы, в течение 14 дней не будет покидать его территорию. Об этом рассказал журналистам глава комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что вернувшиеся из Китая размещены не на карантин, а на обсервацию, за ними будут наблюдать две недели. В случае появления симптомов даже простуды их переведут в специализированное инфекционное отделение, которое проверено ВОЗ и готово для принятия таких больных.

Территорию санатория не будут покидать как его сотрудники, так и бойцы Нацгвардии и сотрудники Нацполиции. По словам Радуцкого, все они добровольно согласились на это. Количество людей достаточно для того, чтобы была возможность отдохнуть.

Также Радуцкий заверил, что в санатории есть все необходимое для защиты, включая современные костюмы, в нем постоянно будет находиться санитарно-эпидемиологическая служба, есть рекомендованные ВОЗ тесты для выявления коронавируса.

По его словам, продукты жизнедеятельности находящихся в санатории будут сжигаться на специальном предприятии, все вещи, которые могут быть дезинфицированы, будут дезинфицированы.

Радуцкий заверил, что все, что страна могла сделать, сделано "на 100%".

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

19 февраля в Ухань отправился спецрейс для эвакуации украинцев и граждан других государств. Сегодня самолет приземлился в Харькове.

В поселке Новые Санжары Полтавской области, в котором планируют разместить эвакуированных из Уханя произошли столкновения местного населения и полиции.

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