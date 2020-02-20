Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Радуцкий рассказал о мерах безопасности в санатории для эвакуированных из Китая

Радуцкий рассказал о мерах безопасности в санатории для эвакуированных из Китая - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
20.02.2020, 14:29

В санатории для эвакуированных есть все необходимое для защиты от коронавируса, включая рекомендованные ВОЗ тесты

Персонал санатория, где будут размещены эвакуированные из Китая украинцы, в течение 14 дней не будет покидать его территорию. Об этом рассказал журналистам глава комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что вернувшиеся из Китая размещены не на карантин, а на обсервацию, за ними будут наблюдать две недели. В случае появления симптомов даже простуды их переведут в специализированное инфекционное отделение, которое проверено ВОЗ и готово для принятия таких больных.

Территорию санатория не будут покидать как его сотрудники, так и бойцы Нацгвардии и сотрудники Нацполиции. По словам Радуцкого, все они добровольно согласились на это. Количество людей достаточно для того, чтобы была возможность отдохнуть.

Также Радуцкий заверил, что в санатории есть все необходимое для защиты, включая современные костюмы, в нем постоянно будет находиться санитарно-эпидемиологическая служба, есть рекомендованные ВОЗ тесты для выявления коронавируса.

По его словам, продукты жизнедеятельности находящихся в санатории будут сжигаться на специальном предприятии, все вещи, которые могут быть дезинфицированы, будут дезинфицированы.

Радуцкий заверил, что все, что страна могла сделать, сделано "на 100%".

Читайте также: Сколько людей в Китае умирали в каждый день эпидемии коронавируса - статистика

Еще по теме
Напишите нам
эвакуация михаил радуцкий коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 