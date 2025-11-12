Резонансное убийство на заводе "Южмаш": срочнику Нацгвардии подтвердили пожизненное
Верховный суд оставил в силе приговор в виде пожизненного лишения свободы солдату-срочнику Артемию Рябчуку в резонансном деле об убийстве нацгвардейцев на заводе "Южмаш" в январе 2022 года. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
В рамках уголовного производства были проведены десятки экспертиз, в частности психолого-психиатрическая, которая подтвердила, что мужчина был вменяемым и действовал осознанно.
Суд признал военнослужащего виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военными, умышленном убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении правил караульной службы и незаконном обращении с оружием.
Приговор суда первой инстанции, который назначил пожизненное лишение свободы и обязал возместить гражданские иски родственникам погибших, вступил в законную силу.
- 27 января 2022 года на заводе "Южмаш" ночью солдат-срочник Рябчук во время выдачи оружия расстрелял из автомата Калашникова стражу военных Нацгвардии, после чего сбежал с оружием и патронами. Подробнее о резонансном деле – в материале LIGA.net.
- ГБР рассматривало три версии расстрела, основная – дедовщина.
- Лишь спустя более двух лет, в апреле 2024-го, Красногвардейский районный суд Днепра вынес приговор Рябчуку – пожизненное заключение.
Комментарии (0)