Резонансное убийство на заводе "Южмаш": срочнику Нацгвардии подтвердили пожизненное

Артемий Рябчук в суде (Фото: ГБР)

Верховный суд оставил в силе приговор в виде пожизненного лишения свободы солдату-срочнику Артемию Рябчуку в резонансном деле об убийстве нацгвардейцев на заводе "Южмаш" в январе 2022 года. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В рамках уголовного производства были проведены десятки экспертиз, в частности психолого-психиатрическая, которая подтвердила, что мужчина был вменяемым и действовал осознанно.

Суд признал военнослужащего виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военными, умышленном убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении правил караульной службы и незаконном обращении с оружием.

Приговор суда первой инстанции, который назначил пожизненное лишение свободы и обязал возместить гражданские иски родственникам погибших, вступил в законную силу.