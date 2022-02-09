Расстрел на Южмаше. ГБР рассматривает три версии, основная – внеуставные отношения

Госбюро расследований рассматривает три версии причин трагедии на заводе Южмаш в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял людей. Об этом заявил директор Бюро Алексей Сухачев на заседании правоохранительного комитета Рады, передает пресс-служба ГБР.

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По его словам, основная версия – внеуставные отношения. Вторая версия – психическое заболевание подозреваемого, состояние аффекта.

Третья – расстрел по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций или частных лиц для дискредитации украинских правоохранительных органов, дестабилизации правопорядка в стране. Эту версию поручили проверить Службе безопасности Украины, следователи уже установили, что в 2019 году Рябчук две недели был в России.

При этом отмечается, что на допросах подозреваемый говорил, что устроил расстрел из-за неуставных отношений – психологического давления на него со стороны солдатов старшего призыва. По его словам, это началось с конца января и дилось до момента расстрела.

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Марк Сировой

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