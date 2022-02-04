Нацгвардеец Рябчук отказался от всех показаний по делу о расстреле военнослужащих в Днепре

Сегодня, 4 февраля, боец Нацгвардии Артемий Рябчук, подозреваемый по делу о расстреле военнослужащих в Днепре, отказался от всех показаний, которые ранее давал правоохранителям. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

"Действительно, есть соответствующее заявление", – сказано в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что заявление Рябчука никак не влияет на тот массив собранной доказательной базы, которой владеет следствие.

"Поэтому досудебное расследование продолжается и будем ждать результатов", – отметили в ведомстве.

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Яна Катасонова

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