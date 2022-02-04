Нацгвардеец Рябчук отказался от всех показаний по делу о расстреле военнослужащих в Днепре
04.02.2022, 12:07
Артемий Рябчук (Коллаж - Елена Сошкина - LIGA.net)
Сегодня, 4 февраля, боец Нацгвардии Артемий Рябчук, подозреваемый по делу о расстреле военнослужащих в Днепре, отказался от всех показаний, которые ранее давал правоохранителям. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.
"Действительно, есть соответствующее заявление", – сказано в сообщении.
В ГБР подчеркнули, что заявление Рябчука никак не влияет на тот массив собранной доказательной базы, которой владеет следствие.
"Поэтому досудебное расследование продолжается и будем ждать результатов", – отметили в ведомстве.
- Рано утром 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял людей на Южмаше и сбежал с оружием. Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены, трое из них – в тяжелом состоянии.
- Через несколько часов солдата задержали в пригороде Днепра. Ему предъявили подозрение по трем статьям УК.
- ГБР открыло дело о возможной служебной халатности руководства Нацгвардии. Командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку, исполняющим обязанности назначен его заместитель Юрий Лебедь.
- 28 января суд отправил Рябчука в СИЗО без альтернативы залога.
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