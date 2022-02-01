"Идут на поправку, улыбаются". В больнице Днепра рассказали о раненых в трагедии на Южмаше

Сегодня, 1 февраля, в больнице Днепра двоих раненых на заводе Южмаш срочником Артемием Рябчуком переводят из реанимации, Жанна Шарова и Игорь Семенченко пока остаются в отделении интенсивной терапии. Об этом сказал гендиректор Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У всех раненых позитивная динамика, они выздоравливают, улыбаются", – сказал медик.

По словам Рыженко, пострадавшим перелили около 12 литров крови, больше остальных Жанне из-за сильной кровопотери — около четырех литров. У девушки пуля почти разрушила позвоночник, врачам пришлось доставать во время операции фрагменты.

Главврач подчеркнул, что раньше он называл будущее Жанны "туманным", но сегодня увидел улучшение – она двигает ногами и делает многое, что под силу здоровому человеку. Медик думает, что "у нее все будет хорошо".

Рыженко подчеркнул, что кровь для пострадавших военных Нацгвардии сдали более 100 человек.

Читайте также: "Его травили, вынашивал обиду два месяца". В Днепре срочник убил 5 человек: что известно

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.