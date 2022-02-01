"Идут на поправку, улыбаются". В больнице Днепра рассказали о раненых в трагедии на Южмаше
Сегодня, 1 февраля, в больнице Днепра двоих раненых на заводе Южмаш срочником Артемием Рябчуком переводят из реанимации, Жанна Шарова и Игорь Семенченко пока остаются в отделении интенсивной терапии. Об этом сказал гендиректор Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
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"У всех раненых позитивная динамика, они выздоравливают, улыбаются", – сказал медик.
По словам Рыженко, пострадавшим перелили около 12 литров крови, больше остальных Жанне из-за сильной кровопотери — около четырех литров. У девушки пуля почти разрушила позвоночник, врачам пришлось доставать во время операции фрагменты.
Главврач подчеркнул, что раньше он называл будущее Жанны "туманным", но сегодня увидел улучшение – она двигает ногами и делает многое, что под силу здоровому человеку. Медик думает, что "у нее все будет хорошо".
Рыженко подчеркнул, что кровь для пострадавших военных Нацгвардии сдали более 100 человек.
- Рано утром 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял людей на Южмаше и сбежал с оружием. Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены, трое из них – в тяжелом состоянии.
- Через несколько часов солдата задержали в пригороде Днепра. Ему предъявили подозрение по трем статьям УК.
- ГБР открыло дело о возможной служебной халатности руководства Нацгвардии. Командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку, исполняющим обязанности назначен его заместитель Юрий Лебедь.
- 28 января суд отправил Рябчука в СИЗО без альтернативы залога.
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