UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Идут на поправку, улыбаются". В больнице Днепра рассказали о раненых в трагедии на Южмаше

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 13:52
Сергей Рыженко (Фото - Facebook Рыженко)

Сегодня, 1 февраля, в больнице Днепра двоих раненых на заводе Южмаш срочником Артемием Рябчуком переводят из реанимации, Жанна Шарова и Игорь Семенченко пока остаются в отделении интенсивной терапии. Об этом сказал гендиректор Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У всех раненых позитивная динамика, они выздоравливают, улыбаются", – сказал медик.

По словам Рыженко, пострадавшим перелили около 12 литров крови, больше остальных Жанне из-за сильной кровопотери — около четырех литров. У девушки пуля почти разрушила позвоночник, врачам пришлось доставать во время операции фрагменты.

Главврач подчеркнул, что раньше он называл будущее Жанны "туманным", но сегодня увидел улучшение – она двигает ногами и делает многое, что под силу здоровому человеку. Медик думает, что "у нее все будет хорошо".

Рыженко подчеркнул, что кровь для пострадавших военных Нацгвардии сдали более 100 человек.

Читайте также: "Его травили, вынашивал обиду два месяца". В Днепре срочник убил 5 человек: что известно

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
стрельба раненые сергей рыженко артемий рябчук выздоравливают
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 