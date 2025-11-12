Резонансне вбивство на заводі "Південмаш": строковику Нацгвардії підтвердили довічне

Артемій Рябчук у суді (Фото: ДБР)

Верховний суд залишив у силі вирок у вигляді довічного позбавлення волі солдату-строковику Артемію Рябчуку у резонансній справі про вбивство нацгвардійців на заводі "Південмаш" у січні 2022 року. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, зокрема психолого-психіатричну, яка підтвердила, що чоловік був осудним і діяв свідомо.

Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими, умисному вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні правил вартової служби й незаконному поводженні зі зброєю.

Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі й зобов’язав відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили.