Резонансне вбивство на заводі "Південмаш": строковику Нацгвардії підтвердили довічне
Верховний суд залишив у силі вирок у вигляді довічного позбавлення волі солдату-строковику Артемію Рябчуку у резонансній справі про вбивство нацгвардійців на заводі "Південмаш" у січні 2022 року. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
У межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, зокрема психолого-психіатричну, яка підтвердила, що чоловік був осудним і діяв свідомо.
Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими, умисному вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні правил вартової служби й незаконному поводженні зі зброєю.
Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі й зобов’язав відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили.
- 27 січня 2022 року на заводі "Південмаш" уночі солдат-строковик Рябчук під час видання зброї розстріляв з автомата Калашникова варту військових Нацгвардії, після чого втік зі зброєю та патронами. Детальніше про резонансну справу – у матеріалі LIGA.net.
- ДБР розглядало три версії розстрілу, основна – дідівщина.
- Лише через понад два роки, у квітні 2024-го, Красногвардійський районний суд Дніпра виніс вирок Рябчуку – довічне ув'язнення.
