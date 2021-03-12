"Родные проходят через ад". Ляшко опроверг необходимость кремации умерших от COVID-19

Для умерших от COVID-19 кремация и захоронение тела в плотном пакете не обязательны. Об этом сообщил в Facebook замминистра здравоохранения – главный санврач Виктор Ляшко.

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"Вижу немало публикаций в средствах массовой информации и соцсетях о, порой, дикарских вещах, которые происходят во время захоронений умерших от ковида", – написал Ляшко.

По его словам, в соответствии с действующими правилами и рекомендациями от Минздрава по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением COVID-19, люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых меры безопасности.

Главный санврач добавил, что в постановлении №44 о внесении изменений во временные рекомендации написано, что только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего, его кладут в плотный пакет, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни.

Он заверил, что, если соблюдать все прописанные нормы и правила при захоронении и безопасном обращении с телами умерших проблем нет возникнет.

"К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных", – написал Ляшко.

Он обратился ко всем имеющим отношение к процессу организации похорон с призывом не злоупотреблять растерянностью родных, рассказывая о несуществующих правилах.

"Нет ограничивающих правил – ТОЛЬКО кремация умершего или захоронения ТОЛЬКО в плотном пакете", – подчеркнул главный санврач.

За прошедшие сутки в Украине выявили почти 13 000 новых заболевших коронавирусом, вакцины получили почти 9000 человек.

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Наталия Медведева

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