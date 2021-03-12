UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Родные проходят через ад". Ляшко опроверг необходимость кремации умерших от COVID-19

12.03.2021, 17:10
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Для умерших от COVID-19 кремация и захоронение тела в плотном пакете не обязательны. Об этом сообщил в Facebook замминистра здравоохранения – главный санврач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вижу немало публикаций в средствах массовой информации и соцсетях о, порой, дикарских вещах, которые происходят во время захоронений умерших от ковида", – написал Ляшко.

По его словам, в соответствии с действующими правилами и рекомендациями от Минздрава по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением COVID-19, люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых меры безопасности.

Главный санврач добавил, что в постановлении №44 о внесении изменений во временные рекомендации написано, что только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего, его кладут в плотный пакет, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни.

Он заверил, что, если соблюдать все прописанные нормы и правила при захоронении и безопасном обращении с телами умерших проблем нет возникнет.

"К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных", – написал Ляшко.

Он обратился ко всем имеющим отношение к процессу организации похорон с призывом не злоупотреблять растерянностью родных, рассказывая о несуществующих правилах.

"Нет ограничивающих правил – ТОЛЬКО кремация умершего или захоронения ТОЛЬКО в плотном пакете", – подчеркнул главный санврач.

Читайте также: Весенняя волна COVID-19 будет мощнее осенней и может стать национальной катастрофой – НАНУ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко похороны кремация коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 