Россияне атаковали дроном авто Укрпошты в Запорожской области, есть раненые

Авто почты (Иллюстративное фото: facebook.com/ukrposhta)

Российские захватчики ударили fpv-дроном по автомобилю Укрпошты в Запорожской области, есть раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Враг нанес удар по машине в селе Приморское Васильковского района Запорожской области. Двое сотрудников Укрпошты получили ранения.

"Машина повреждена. Пострадали водитель и пассажирка. Они получают всю необходимую помощь", – отметил Федоров.