Россияне атаковали дроном авто Укрпошты в Запорожской области, есть раненые
Российские захватчики ударили fpv-дроном по автомобилю Укрпошты в Запорожской области, есть раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Враг нанес удар по машине в селе Приморское Васильковского района Запорожской области. Двое сотрудников Укрпошты получили ранения.
"Машина повреждена. Пострадали водитель и пассажирка. Они получают всю необходимую помощь", – отметил Федоров.
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