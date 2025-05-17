В ООН назвали удар РФ по Сумской области самой смертоносной атакой за последние недели
Удар РФ по автобусу с гражданскими в Сумской области стал самой смертоносной атакой за последние несколько недель. Об этом сообщила Даниэль Белль, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
"По сообщениям, девять гражданских лиц погибли, и этот удар стал самым смертоносным за последние несколько недель. Это суровое напоминание о том, что гражданские лица продолжают гибнуть и получать ранения каждый день по всей Украине", – заявила чиновница.
Специалисты мониторинговой миссии собирают дополнительную информацию об обстоятельствах удара и пострадавших. По собранной ими предварительной информации, атакованный микроавтобус перевозил гражданских людей, эвакуированных с прифронтовой территории, большинство из которых были женщины.
В ООН отметили, что если информация о девяти погибших и семи раненых подтвердится, то этот удар станет самым смертоносным с атаки оккупантов по Киеву 24 апреля 2025 года. Тогда погибли 13 человек, более 80 получили ранения.
"Хотя количество жертв среди гражданских лиц в мае было несколько меньше, чем в апреле, Миссия продолжает документировать ежедневные жертвы среди гражданских лиц, особенно вдоль линии фронта", – заключают в сообщении.
- 17 мая, в 06:17, Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с гражданскими возле Белополья Сумской области.
17 и 18 мая в Сумской области объявили о днях траура удара оккупантов. Президент Зеленский заявил, что Украина ждет от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России, чтобы та пошла на прекращение огня.
- В ночь на субботу Россия атаковала Украину 62 дронами разных типов, из которых удалось сбить 36 БпЛА. За день в Донецкой области захватчики убили гражданского человека, ранили восьмерых из-за своих обстрелов.