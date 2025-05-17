В ООН назвали удар РФ по Сумской области самой смертоносной атакой за последние недели

Последствия российского удара по микроавтобусу в Сумской области (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Удар РФ по автобусу с гражданскими в Сумской области стал самой смертоносной атакой за последние несколько недель. Об этом сообщила Даниэль Белль, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

"По сообщениям, девять гражданских лиц погибли, и этот удар стал самым смертоносным за последние несколько недель. Это суровое напоминание о том, что гражданские лица продолжают гибнуть и получать ранения каждый день по всей Украине", – заявила чиновница.

Специалисты мониторинговой миссии собирают дополнительную информацию об обстоятельствах удара и пострадавших. По собранной ими предварительной информации, атакованный микроавтобус перевозил гражданских людей, эвакуированных с прифронтовой территории, большинство из которых были женщины.

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В ООН отметили, что если информация о девяти погибших и семи раненых подтвердится, то этот удар станет самым смертоносным с атаки оккупантов по Киеву 24 апреля 2025 года. Тогда погибли 13 человек, более 80 получили ранения.

"Хотя количество жертв среди гражданских лиц в мае было несколько меньше, чем в апреле, Миссия продолжает документировать ежедневные жертвы среди гражданских лиц, особенно вдоль линии фронта", – заключают в сообщении.