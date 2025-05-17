В ООН назвали удар РФ по автобусу на Сумщині найсмертоноснішою атакою за останні тижні
Удар РФ по автобусу з цивільними у Сумській області став найсмертоноснішою атакою за останні декілька тижнів. Про це повідомила Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
"За повідомленнями, дев'ять цивільних осіб загинули, і цей удар став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів. Це суворе нагадування про те, що цивільні особи продовжують гинути й отримувати поранення щодня по всій Україні", – заявила чиновниця.
Фахівці Моніторингової місії збирають додаткову інформацію про обставини удару та постраждалих. За зібраною ними попередньою інформацією, мікроавтобус перевозив цивільних людей, евакуйованих із прифронтової території, більшість з яких були жінки.
В ООН зазначили, що якщо інформація про дев'ятьох загиблих та сімох поранених підтвердиться, то цей удар стане найсмертоноснішим з атаки окупантів по Києву 24 квітня 2025 року. Тоді загинули 13 осіб, більш ніж 80 отримали поранення.
"Хоча кількість жертв серед цивільних осіб у травні була дещо меншою, ніж у квітні, Місія продовжує документувати щоденні жертви серед цивільних осіб, особливо вздовж лінії фронту", – підсумовують у повідомленні.
- 17 травня, о 06:17, Росія вдарила дроном "Ланцет" по автобусу з цивільними біля Білопілля Сумської області.
17 та 18 травня в Сумській області оголосили днями жалоби через удар окупантів. Президент Зеленський заявив, що Україна чекає від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії, щоб та пішла на припинення вогню.
- У ніч на суботу Росія атакувала Україну 62 дронами різних типів, з яких вдалося збити 36 БпЛА. За день у Донецькій області окупанти вбили цивільну людину, поранили вісьмох осіб через свої обстріли.