В ООН назвали удар РФ по автобусу на Сумщині найсмертоноснішою атакою за останні тижні

Наслідки російського удару по мікроавтобусу на Сумщині (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Удар РФ по автобусу з цивільними у Сумській області став найсмертоноснішою атакою за останні декілька тижнів. Про це повідомила Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

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"За повідомленнями, дев'ять цивільних осіб загинули, і цей удар став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів. Це суворе нагадування про те, що цивільні особи продовжують гинути й отримувати поранення щодня по всій Україні", – заявила чиновниця.

Фахівці Моніторингової місії збирають додаткову інформацію про обставини удару та постраждалих. За зібраною ними попередньою інформацією, мікроавтобус перевозив цивільних людей, евакуйованих із прифронтової території, більшість з яких були жінки.

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В ООН зазначили, що якщо інформація про дев'ятьох загиблих та сімох поранених підтвердиться, то цей удар стане найсмертоноснішим з атаки окупантів по Києву 24 квітня 2025 року. Тоді загинули 13 осіб, більш ніж 80 отримали поранення.

"Хоча кількість жертв серед цивільних осіб у травні була дещо меншою, ніж у квітні, Місія продовжує документувати щоденні жертви серед цивільних осіб, особливо вздовж лінії фронту", – підсумовують у повідомленні.