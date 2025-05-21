Росіяни атакували дроном авто Укрпошти в Запорізькій області, є поранені
Російські загарбники вдарили fpv-дроном по автівці Укрпошти в Запорізькій області, є поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Ворог завдав удару по автівці в селі Приморське Васильківського району Запорізької області. Двоє співробітників Укрпошти отримали поранення.
"Машина пошкоджена. Постраждали водій і пасажирка. Вони отримують усю необхідну допомогу", – зазначив Федоров.
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