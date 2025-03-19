Россияне пытались проводить штурмы на правом берегу реки Оскол

Силы обороны (Иллюстративное фото: Генштаб)

Оккупанты пытались штурмовать на правом берегу Оскола. Об этом рассказал в комментарии LIGA.net представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

Он отметил, что таким образом враг хотел обеспечить дальнейшее продвижение через реку. Для попыток штурмов оккупанты привлекли группы пехоты численностью пять-семь человек. Однако попытки оказались неудачными и после понесенных потерь противник отступил.

Также враг пытался 15 марта прорвать позиции Сил обороны Украины в направлении Часового Яра, применив более 20 единиц техники, включая боевые машины десанта. Однако "наступление" было разгромлено – уничтожено или поражено минимум 10 единиц техники оккупантов, есть потери в живой силе.

В то же время Музычук отметил, что россияне последние месяцы редко прибегали к крупным механизированным штурмам с привлечением десятков единиц бронетехники. В общей сложности в январе-феврале подразделения НГУ уничтожали по 80-110 танков и более 300-400 артсистем ежемесячно.

"Это свидетельствует о слаженности и эффективности работы подразделениями БпЛА, даже при постоянных штурмах и численном преимуществе противника. Эта тенденция может продолжаться с акцентом не только на поражение пехоты, но и на точечные удары по бронетехнике и составам", – сказал он.

По его словам, использование БпЛА-систем важно, в частности, на Покровском направлении, где сконцентрировано наибольшее количество войск России и где происходит крупнейшее количество боеприкосновений.

Также подразделения НГУ продолжают атаковать дронами логистические цели и разведку врага.

"Значительные результаты в последние недели имели место на Купянском, Торецком, Покровском направлениях и в районе Временного Яра", – сообщил Музычук.

Он подчеркнул, что действия Сил обороны и НГУ направлены не только на удержание позиций, но и максимальное истощение логистики и резервов противника. Это не позволяет врагу значительно наращивать наступательный потенциал.

14 марта в ГНСУ отметили, что Россия отправляет штурмовиков в "мясорубку" в Сумскую область, Силы обороны их убивают.

18 марта Генштаб опроверг информацию о продвижении россиян в глубь Сумской области.

В тот же день в России начали разгонять "наступление" ВСУ на Белгородщину. В ЦПД заявили, что они сами придумали и "победили".