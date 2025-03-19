Росіяни намагалися проводити штурми на правому березі річки Оскол

Сили оборони (Ілюстративне фото: Генштаб)

Окупанти намагалися штурмувати на правому березі Осколу. Про це розповів у коментарі LIGA.net речник Нацгвардії Руслан Музичук.

Він зазначив, що таким чином ворог хотів забезпечити подальше просування через річку. Для спроб штурмів окупанти залучили групи піхоти чисельністю п'ять-сім осіб. Однак спроби виявилися невдалими та після втрат противник відступив.

Також ворог намагався 15 березня прорвати позиції Сил оборони України у напрямку Часового Яру, застосувавши понад 20 одиниць техніки, включно з бойовими машинами десанту. Проте "наступ" було розгромлено – знищено або уражено мінімум 10 одиниць техніки окупантів, є втрати в живій силі.

Водночас Музичук зазначив, що росіяни в останні місяці рідко вдавалися до великих механізованих штурмів із залученням десятків одиниць бронетехніки. Загалом у січні-лютому підрозділи НГУ знищували по 80-110 танків та понад 300-400 артсистем щомісяця.

"Це свідчить про злагодженість та ефективність роботи підрозділами БпЛА, навіть за умов постійних штурмів і чисельної переваги противника. Ця тенденція може продовжуватися з акцентом не лише на ураження піхоти, а й на точкові удари по бронетехніці та складах", – сказав він.

За його словами, використання БпЛА-систем важливе, зокрема на Покровьскому напрямку, де сконцентрована найбільша кількість військ Росії та де вібдувається найбільша кількість боєзіткнень.

Також підрозідли НГУ продовжують атакувати дронами логістичні цілі та розвідку ворога.

"Значні результати протягом останніх тижнів мали місце на Куп’янському, Торецькому, Покровському напрямках та у районі Часового Яру", – повідомив Музичук.

Він підкреслив, що дії Сил оборони та НГУ спрямовані не тільки на утримання позицій, а й на максимальне виснаження логістики та резервів противника. Це не дає ворогу змоги значним чином нарощувати наступальний потенціал.

14 березня у ДПСУ зазначили, що Росія відправляє штурмовиків у "м'ясорубку" на Сумщину, Сили оборони їх вбивають.

18 березня Генштаб спростував інформацію щодо просування росіян углиб Сумської області.

Того ж дня у Росії почали розганяти "наступ" ЗСУ на Бєлгородщину. У ЦПД заявили, що вони самі придумали й "перемогли".