"Самоизолированные" украинцы пытались выехать из Украины: их завернули

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

За сутки на госгранице пограничники остановили 25 человек, причем 17 из них пытались пересечь границу, хотя должны были соблюдать в это время режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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19 нарушителей задержали на границе с Польшей в пункте пропуска Краковец, остальных - в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью.

Всего на границе с начала введения карантинного режима сотрудники погранслужбы задержали 56 нарушителей карантина.

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27 марта 2020 года на украинскую границу пешком пришли 22 500 украинцев, которые массово возвращались домой.

31 марта на границе с Россией задержали двух граждан, которые "сбежали с самоизоляции".

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