Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Самоизолированные" украинцы пытались выехать из Украины: их завернули

"Самоизолированные" украинцы пытались выехать из Украины: их завернули - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
10.04.2020, 10:50

Некоторых нарушителей режима самоизоляции хватило на один день из положенных двух недель, после чего их задержали на украинской границе

За сутки на госгранице пограничники остановили 25 человек, причем 17 из них пытались пересечь границу, хотя должны были соблюдать в это время режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

19 нарушителей задержали на границе с Польшей в пункте пропуска Краковец, остальных - в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью. 

Всего на границе с начала введения карантинного режима сотрудники погранслужбы задержали 56 нарушителей карантина.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Читайте также: Украина сокращает количество пропускных пунктов на границе: что нужно знать

Дарья Мостовая
Еще по теме
Напишите нам
граница нарушение карантин коронавирус COVID-19 самоизоляция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 