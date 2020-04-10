"Самоизолированные" украинцы пытались выехать из Украины: их завернули

За сутки на госгранице пограничники остановили 25 человек, причем 17 из них пытались пересечь границу, хотя должны были соблюдать в это время режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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19 нарушителей задержали на границе с Польшей в пункте пропуска Краковец, остальных - в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью.
Всего на границе с начала введения карантинного режима сотрудники погранслужбы задержали 56 нарушителей карантина.
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