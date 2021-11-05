СБУ: Украинские call-центры выполняли заказы нелегитимной Госдумы РФ – фото
В Черкассах и Умани разоблачена сеть call-центров, которая, по данным следствия, выполняла заказы российской нелегитимной Госдумы на территории РФ и временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным ведомства, работу трех call-центров организовали местные коммерсанты: всего в них работали около 200 операторов круглосуточно в две смены.
Правоохранители уточняют: их клиентами помимо Госдумы РФ были российские телеканалы и финансовые учреждения из санкционных списков СНБО, из которых НТВ+, Ростелеком, Пенсионный фонд РФ, ВТБ, Альфа-Банк, Газпром Банк и другие.
В ведомстве отметили, что call-центры проводили соцопросы среди граждан РФ и жителей временного оккупированного Донбасса и Крыма об участии в российских "выборах" в нелегитимную Госдуму в сентябре. Операторы собирали информацию о политических предпочтениях, рейтингах партий и пожелания об улучшении политической обстановки, добавили в СБУ.
Силовики провели обыски в помещениях call-центров и изъяли более 120 компьютеров с российским ПО, документы о сотрудничестве со страной-агрессором, черную бухгалтерию и инструкции по конспирации на случай проверок.
Следственные действия продолжаются.
- 5 октября СБУ заблокировала в Виннице call-центр, который выманивал около 6 млн грн ежемесячно.
- 3 ноября контрразведка прекратила деятельность "агентурной сети ФСБ" России в Донецкой области.
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