СБУ: Украинские call-центры выполняли заказы нелегитимной Госдумы РФ – фото

В Черкассах и Умани разоблачена сеть call-центров, которая, по данным следствия, выполняла заказы российской нелегитимной Госдумы на территории РФ и временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ведомства, работу трех call-центров организовали местные коммерсанты: всего в них работали около 200 операторов круглосуточно в две смены.

Правоохранители уточняют: их клиентами помимо Госдумы РФ были российские телеканалы и финансовые учреждения из санкционных списков СНБО, из которых НТВ+, Ростелеком, Пенсионный фонд РФ, ВТБ, Альфа-Банк, Газпром Банк и другие.

В ведомстве отметили, что call-центры проводили соцопросы среди граждан РФ и жителей временного оккупированного Донбасса и Крыма об участии в российских "выборах" в нелегитимную Госдуму в сентябре. Операторы собирали информацию о политических предпочтениях, рейтингах партий и пожелания об улучшении политической обстановки, добавили в СБУ.

Силовики провели обыски в помещениях call-центров и изъяли более 120 компьютеров с российским ПО, документы о сотрудничестве со страной-агрессором, черную бухгалтерию и инструкции по конспирации на случай проверок.

Следственные действия продолжаются.

СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ . 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму. За годы оккупации части украинского Донбасса и Крыма там раздали более 650 000 российских паспортов, поэтому сотни тысяч жителей ОРДЛО впервые в истории войны на Донбассе проголосовали в РФ. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты вывезли в Россию для голосования 230 000 жителей ОРДЛО, еще 150 000 украинцев голосовали дистанционно. В Крыму бюджетников насильно заставляли голосовать и делать фото с бюллетенями с "правильным выбором". Президент Владимир Зеленский ввел санкции против всех , причастных "выборам" в Госдуму в оккупированном Крыму.

Читайте также: 14 млн аномалий. Как Путин украл выборы в России – объясняют математики

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.