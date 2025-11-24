СБУ: в Одессе на взятке разоблачили судью и адвоката – им объявили подозрение
В Одессе разоблачили судью и адвоката, которых подозревают в получении взяток за то, чтобы в судах принимали "нужные" решения. Об этом сообщила Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро.
Правоохранители провели совместную операцию по нейтрализации судебных сделок в Одессе. По данным расследования, судья и адвокат предложили ответчику по гражданскому делу договориться с судьей одного из районных судов Одессы относительно "нужного" решения.
Стоимость "услуги" составляла $10 000. Часть средств ответчик должен был передать в качестве аванса до рассмотрения дела, а остаток – перед принятием судебного решения. Организаторов схемы разоблачили "на горячем" – после передачи последней части взятки.
Обоим фигурантам сообщили о подозрении в законченном покушении на подстрекательство к неправомерной выгоде должностному лицу. Им может грозить до восьми лет за решеткой. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
- 11 июня бывшую судью Окружного админсуда Киева отправили на 5,5 лет за решетку за взятку.
- 2 ноября ГБР сообщило, что в Ивано-Франковской области судья насмерть сбила пешехода, ей объявили подозрение.
