СБУ: в Одесі на хабарі викрили суддю й адвокатку – їм оголосили підозру

Підозрювана (Фото: НАБУ)

В Одесі викрили суддю й адвокату, яких підозрюють в отриманні хабарів за те, щоб в судах ухвалювали "потрібні" рішення. Про це повідомила Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро.

Правоохоронці провели спільну операцію з нейтралізації судових оборудок в Одесі. За даними розслідування, суддя й адвокатка запропонували відповідачу у цивільній справі домовитися з суддею одного з районних судів Одеси щодо "потрібної" ухвали.

Вартість "послуги" становила $10 000. Частину коштів відповідач мав передати як аванс до розгляду справи, а залишок – перед ухваленням судового рішення. Організаторів схеми викрили "на гарячому" – після передання останньої частини хабаря.

Обом фігурантам повідомили про підозру у закінченому замаху на підбурювання до неправомірної вигоди службовій особі. Їм може загрожувати до восьми років за ґратами. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото: НАБУ