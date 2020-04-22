Счастливые в браке люди проще переносят карантин - опрос

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Атмосфера в семье напрямую влияет на состояние человека: те, кто счастлив в браке, легче и проще переносят карантин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

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Они отметили, что при спокойных взаимоотношениях в семье уровень плохих эмоций снижается - семья в период карантина становится поддержкой, помогает снять напряжение и уменьшить стресс.

При напряженной атмосфере в семье последняя становится раздражающим фактором для человека, поскольку не создает чувство защищенности и поддержки. К тому же на карантине люди проводят намного больше времени с семьей, а длительное пребывание вместе при напряженных отношениях лишь усугубляет ситуацию. Люди из этой группы могут войти в группу риска по увеличению количества разводов по окончании карантина, допускают социологи.

Кроме того, напряженность в семейных отношениях чаще всего наблюдается в возрастных группах 30-39 лет: в таких семьях зачастую есть маленькие дети, с которыми сложнее организовать жизнь на карантине.

Психоэмоциональное состояние тех, кто вообще не находится в отношениях, и тех, у кого в семье "бывает по-разному", приблизительно одинаково, за исключением уровня тревоги - у семейных он выше.

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Опрос проведен по мобильной связи при помощи компьютера 10-12 апреля 2020-го среди 1627 "случайных" украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 4%. Авторы опроса - группа Рейтинг в сотрудничестве с сетью Pollaris.

6 апреля 2020 года группа Рейтинг провела соцопрос, в результате которого выяснилось, что мужчины во время карантина стали тратить больше времени на сон, секс и алкоголь.

8 апреля сообщалось, что по результатам опроса группы Рейтинг люди старшего возраста меньше других боятся коронавируса.