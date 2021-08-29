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Сегодня – День памяти защитников Украины и седьмая годовщина Иловайской трагедии

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2021, 10:44
Сегодня – День памяти защитников Украины и седьмая годовщина Иловайской трагедии - Фото
Колокол памяти защитников Украины (Фото: пресс-служба Минобороны)

Сегодня – День памяти защитников Украины и седьмая годовщина Иловайской трагедии.

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Президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль утром возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину на улице Трехсвятительской в Киеве, сообщила пресс-служба ОП.

В 10:00 была общенациональная минута молчания, весь день в стране будут приспущены флаги. Нацрада по теле- и радиовещанию напомнила, что сегодня телеканалы должны разместить изображение свечки на трансляциях и не показывать развлекательные программы.

Пресс-служба Киевской горгосадминистрации сообщает, что в столице будет ряд памятных мероприятий:

- С 26 августа по 10 сентября будет работать фотовыставка "Не погаснет звезда воина величественная" из фондов музея "Киевская крепость";

- С 27 августа по 10 сентября на Михайловской площади – фотовыставка "Помним героев Иловайской битвы";

- 29 августа будет День документального кино в честь защитников Украины. Он будет проходить в кинотеатрах "Лира", имени Т. Г. Шевченко, "Факел", "Старт", "Днипро";

- 25-30 августа в читальном зале Госархива Киева будет выставка документов в честь Дня памяти защитников Украины.

Также вчера прошел всеукраинский забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины", передает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

  • По официальным данным, во время Иловайской операции (7-29 августа 2014-го), вторжения России и последующего расстрела в так называемом "зеленом коридоре" погибли 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 128 – попали в плен, 42 – считаются пропавшими без вести. Это наибольшие потери украинской армии за время войны с Россией и ее наемниками на Донбассе.
  • День памяти защитников Украины был учрежден в 2019 году указом Зеленского.

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Марк Сировой
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