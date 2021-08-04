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Швейцария разрешила въезд украинским туристам

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 16:43
Швейцария разрешила въезд украинским туристам - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Швейцария сняла ограничения на въезд для граждан Украины. Об этом говорится на сайте советов путешественникам консульской службы МИД.

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Украинцы могут въезжать в Швейцарию при условии предъявления одного из четырех документов: 

- сертификата о полном курсе вакцинации, если после получения последней дозы прошло 14 дней (признаются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria/Covishield), Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac);

- отрицательный результат ПЦР-теста (тест необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда);

- отрицательный результат быстрого теста на антигены (тест необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда);

- подтверждение, что въезжающий переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев и выздоровел.

Для людей, прибывших в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находившихся на территории этих регионов более 10 дней, при этом невакцинированных или не имеющих возможности доказать, что за последние шесть месяцев они болели COVID -19, предусмотрен 10-дневный карантин.

С помощью интерактивной программы Travelcheck возможно проверить индивидуальные условия для въезда в Швейцарию – travelcheck.admin.ch/home

Путешествующим в Швейцарию самолетом следует заблаговременно заполнить въездную онлайн-форму по адресу swissplf.admin.ch/home.

Читайте также: После вакцинации от коронавируса украинцы могут посетить 23 страны в Европе – Helsi

Наталия Медведева
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туризм Швейцария коронавирус
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