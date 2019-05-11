Синоптики предупреждают о дождях и грозах: погода, карта

11-12 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Температура воздуха повысится, и дожди могут в теплой атмосфере сопровождаться грозами. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 16, + 22 градусов", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
По ее словам, ночью будет холоднее + 6 + 13 градусов.
Она уточнила, что в Киеве на выходных ожидаются периодические дожди, возможна гроза, днем 18 + 20 градусов.
Дожди с грозами в течение 13-15 мая пройдут преимущественно в западных и северных областях, а также в Винницкой и Одесской области.