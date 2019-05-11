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11.05.2019, 08:15

Синоптики предупреждают о дождях и грозах: погода, карта

Синоптики предупреждают о дождях и грозах: погода, карта - Фото
Дождь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня по всей территории пройдут дожди, возможны грозы

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11-12 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха повысится, и дожди могут в теплой атмосфере сопровождаться грозами. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 16, + 22 градусов", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, ночью будет холоднее + 6 + 13 градусов.

Она уточнила, что в Киеве на выходных ожидаются периодические дожди, возможна гроза, днем ​​18 + 20 градусов.

Дожди с грозами в течение 13-15 мая пройдут преимущественно в западных и северных областях, а также в Винницкой и Одесской области.

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Теги: Наталья Диденко, погода, дождь, выходные, гроза
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