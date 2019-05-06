Синоптики предупреждают о дождях и похолодании: погода, карта

Фото: unsplash.com

Сегодня дожди пройдут на большинстве территории страны и похолодает. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на востоке – без осадков, будет еще солнечно и очень тепло, +20, +25 градусов.

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На остальной территории Украины ожидается до +13, +19 градусов. На западе будет самая низкая температура воздуха до +7, + 12 градусов, в Карпатах +1, + 6 градусов, на высокогорье возможен мокрый снег.

Фото: meteo.gov.ua

"В Киеве неделя начнется дождями и похолоданием до +14, +16 градусов. Плюс порывистый ветер. Потепление ожидается ориентировочно с 10 мая", - отметила Диденко.

28 апреля в Золочевском районе Львовской области прошел сильный дождь с градом, в результате чего подтопило один жилой дом, подвал, хозяйственные строения и три приусадебных участка.