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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта - Фото
Фото: pixabay.com
30.04.2020, 10:05

По прогнозам Укргидрометцентра, 1 мая на большинстве территории страны ожидаются дожди

Апрель завершится в Украине дождями и грозами на западе, cевере, местами в центральных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По данным ГСЧС,  в Киеве, западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях - грозы, в Карпатах, на большей части страны порывы ветра 15-20 м/с

Температура воздуха будет в центре ожидается до + 23 градусов, на юге + 20 градусов, западе +18 градусов.

Карта погоды на 30 апреля

Фото: meteo.gov.ua

На юге и на востоке, в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода.

Ветер - южный и юго-западный, умеренный. В Киеве – циклон, периодические дожди, местами грозы.

Температура воздуха  + 20, + 24 градусов.

"1 мая в столице похолодает, потом потеплеет, а 4-5 мая снова похолодает", - уточнила Диденко.

Карта погоды на 1 мая

Фото: meteo.gov.ua

  • 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.

Читайте также: В Украину пришел антициклон Odilo: какой будет погода - карта

Арина Толина
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