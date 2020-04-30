Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

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Апрель завершится в Украине дождями и грозами на западе, cевере, местами в центральных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По данным ГСЧС, в Киеве, западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях - грозы, в Карпатах, на большей части страны порывы ветра 15-20 м/с

Температура воздуха будет в центре ожидается до + 23 градусов, на юге + 20 градусов, западе +18 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

На юге и на востоке, в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода.

Ветер - южный и юго-западный, умеренный. В Киеве – циклон, периодические дожди, местами грозы.

Температура воздуха + 20, + 24 градусов.

"1 мая в столице похолодает, потом потеплеет, а 4-5 мая снова похолодает", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.

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