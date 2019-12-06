Синоптики предупреждают о порывистом ветре: погода, карта

Сегодня на большинстве территории страны без осадков, ветер западный, юго-западный, порывистый. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"Антициклональний характер погоды сохранится. Кто не очень хорошо реагирует на высокое атмосферное давление, как раз - такой некомфортный период", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
Температура воздуха составит днем +2 , +5 градусов, на крайнем юге до +5, +8 градусов.
В Киеве 6 декабря осадки маловероятны, днем + 5 градусов.
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