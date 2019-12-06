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Синоптики предупреждают о порывистом ветре: погода, карта

Синоптики предупреждают о порывистом ветре: погода, карта - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)
06.12.2019, 08:59

По прогнозам Укргидрометецентра, антициклональний характер погоды сохранится

Сегодня на большинстве территории страны без осадков, ветер западный, юго-западный, порывистый. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Антициклональний характер погоды сохранится. Кто не очень хорошо реагирует на высокое атмосферное давление, как раз - такой некомфортный период", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха составит днем ​​+2 , +5 градусов, на крайнем юге до +5, +8 градусов.

В Киеве 6 декабря осадки маловероятны, днем ​​+ 5 градусов.

  • 24 ноября во Львове выпал первый снег.

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погода карта антициклон 6 декабря
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