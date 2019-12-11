Синоптики предупреждают о туманах и дождях: погода, карта

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11 декабря на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой ожидается небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В первой половине дня на большей части территории страны - туман.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в течение суток от -1 градуса до +4 градусов, днем на крайнем юге страны +5, +8 градусов.

Во второй половине недели температура воздуха несколько снизится, однако со следующего понедельника снова потеплеет.

24 ноября во Львове выпал первый снег.

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