Синоптики прогнозируют в Украине потепление, а затем снова похолодание

В ближайшие три дня, с 22 по 24 февраля, в Украине ожидается сухая погода, на юге возможны небольшие осадки. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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На правобережной части ожидаются туманы, на дорогах возможен гололед. Ветер переменный, 3-8 м/с.

22 февраля температура ночью 0-7 градусов мороза, днем 1-8 тепла. На Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье до 13 градусов тепла.

23 и 24 февраля начнется снижение температуры. В Полтавской и Днепропетровской областях ночью до 11-16 градусов мороза, на крайнем востоке до 21 градуса мороза ночью, днем от 6 до 11 градусов мороза.

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Владислав Сердюк

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