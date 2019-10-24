Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Фото: depositphotos.com
24.10.2019, 07:58

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни осадков не ожидается

Четверг, 24 октября, в Украине будет с туманами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Они постепенно расширяются, держатся все дольше в течение дня. Температура воздуха + 15, +20 градусов, на западе до +24 градусов. Осадки все еще маловероятны", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве 24 октября без осадков, туман, + 16, + 19 градусов.

"Похолодание начнется с понедельника, с 28 октября", - напомнила синоптик.

  • 6 октября в Карпатах выпал первый снег.

Читайте также: Синоптики предупреждают о похолодании и мокром снеге: погода

 

Напишите нам
Наталья Диденко погода карта 24 октября
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 