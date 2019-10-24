Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

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Четверг, 24 октября, в Украине будет с туманами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Они постепенно расширяются, держатся все дольше в течение дня. Температура воздуха + 15, +20 градусов, на западе до +24 градусов. Осадки все еще маловероятны", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве 24 октября без осадков, туман, + 16, + 19 градусов.

"Похолодание начнется с понедельника, с 28 октября", - напомнила синоптик.

6 октября в Карпатах выпал первый снег.

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