Ситуация с COVID-19 стабилизируется в некоторых областях красной зоны – Ляшко
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в областях, которые первыми попали в красную зону карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала 1+1.
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Пять областей прошли пик заболеваемости COVID-19, заявил Ляшко. По словам министра, это Харьковская область, которая была на грани оранжевой и красной зон, а также четыре области, которые первыми перешли на красный уровень, в том числе Херсонская и Запорожская.
"В этих областях стабилизация идет уже на больших цифрах. Мы прошли пик, нет быстрого роста, когда от недели к недели в два-три раза увеличивалось количество случаев (заболевания COVID-19 – ред.) и госпитализаций", – заявил Ляшко.
Среди первых областей в красной зоне карантина также были Днепропетровская, Донецкая и Одесская области, но Ляшко не уточнил, какие из них входят в число тех, где ситуация стабилизировалась.
- Сейчас красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях.
- В субботу, 30 октября красную зону введут еще в семи областях: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.
- С 1 ноября в красную зону также перейдет Киев.
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