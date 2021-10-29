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Ситуация с COVID-19 стабилизируется в некоторых областях красной зоны – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 06:50
Ситуация с COVID-19 стабилизируется в некоторых областях красной зоны – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в областях, которые первыми попали в красную зону карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала 1+1.

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Пять областей прошли пик заболеваемости COVID-19, заявил Ляшко. По словам министра, это Харьковская область, которая была на грани оранжевой и красной зон, а также четыре области, которые первыми перешли на красный уровень, в том числе Херсонская и Запорожская.

"В этих областях стабилизация идет уже на больших цифрах. Мы прошли пик, нет быстрого роста, когда от недели к недели в два-три раза увеличивалось количество случаев (заболевания COVID-19 – ред.) и госпитализаций", – заявил Ляшко.

Среди первых областей в красной зоне карантина также были Днепропетровская, Донецкая и Одесская области, но Ляшко не уточнил, какие из них входят в число тех, где ситуация стабилизировалась.

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Денис Юдин
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Виктор Ляшко коронавирус COVID-19 красная зона
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