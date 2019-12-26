Сколько вы потратите на подарки к Новому году? Опрос LIGA.net

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Американцы тратят на рождественские подарки в среднем $600-800, европейцам подарки к Рождеству и Новому году в зависимости от страны проживания обходятся в сумму до 500 евро (ближе всех к этой цифре - жители Чехии, Великобритании, Финляндии). А что в Украине, где средняя сумма расходов на праздничный стол в этом году составит 1390 гривень - то есть $60? (данные социологии об этом - здесь)

Сколько вы готовы потратить на подарки своим близким?

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